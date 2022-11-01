Хакер Джокер рассказал, как взломал систему управления украинскими войсками Delta

Взломавший американскую систему управления Вооруженными силами Украины (ВСУ) «Дельта» хакер под псевдонимом Джокер из Донецкой народной республики (ДНР) оценил сложность проведенной атаки. Об этом сообщает РИА Новости

«Было действительно нелегко, но не бывает абсолютно защищенных систем. Каждую систему можно взломать, если есть навыки, время и креативность в подходе. Но самое главное — вера в то, что это возможно. Тогда затрата времени и кропотливость работы не будут такими утомительными», — заявил он.

По словам хакера, программу «Дельта» для ВСУ делали в США и на Украине по стандартам НАТО. Он добавил, что абсолютно все данные, которыми обладает украинское командование, раскрыты и переданы «куда следует».