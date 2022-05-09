Хакеры взломали программы передач платного телевидения в России

Сервисы, предоставляющие услуги платного телевидения в России, подверглись хакерским атакам 9 мая. Специалистам пришлось оперативно устранять последствия вмешательства.

«Взломаны электронные программные гиды некоторых операторов платного телевидения. Возможно, взломан „Сервис-ТВ“, передающий EPG операторам платного ТВ», — рассказали в Национальной ассоциации телерадиовещателей (НАТ).

По предварительным данным, вмешательству в работу подверглись сервисы МТС, НТВ+, Ростелеком, Wink и Яндекс.

На всех взломанных сервисах размещали провокационные сообщения, среди которых заголовки «На ваших руках кровь украинцев».

Отметим, что с последствиями взлома столкнулись и жители Алтайского края, о чем они рассказали в социальных сетях.