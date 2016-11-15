Хакеры взломали смартфон Pixel от Google менее чем за минуту

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Китайские хакеры удаленно взломали смартфон Pixel, который выпустила Google, менее чем за 60 секунд, пишет Forbes.

Сообщается, что компания заплатила хакерам 120 тысяч долларов за то, что они взломали телефон. Такая уязвимость позволяет злоумышленникам вести прослушку телефона, получать доступ к цифровым счетам пользователя и использовать устройство при создании ботнета.

Хакеры, в свою очередь, рассказали Google, в чем уязвимость изобретения. Скоро компания намерена представить обновление для защиты пользователей своего смартфона от выявленных опасностей.

Новинка появилась в продаже месяц назад, ее стоимость – 649 долларов.