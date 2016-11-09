Хиллари Клинтон отказалась выступать перед своими сторонниками

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Кандидат в президенты США от партии демократов Хиллари Клинтон не стала выступать перед сторонниками на фоне подсчетов СМИ, которые свидетельствовали о победе Дональда Трампа, передает "Коммерсант".

Вместо нее речь произнес глава избирательного штаба Джон Подеста. Соратник Клинтон заявил, что она не будет выступать в своей штаб-квартире, и призвал сторонников партии расходиться по домам. По словам Подесты, демократ выступит перед ними на следующий день.

При этом он добавил, что "Хиллари еще не проиграла", поскольку на тот момент подсчет голосов на выборах еще велся.

Также Подеста поблагодарил всех, кто голосовал за Клинтон, и подчеркнул, что их голоса и энтузиазм очень много значат для нее, команды и всех демократов. "Мы очень гордимся вами, и мы очень гордимся ею. Она проделала большую работу, и ничего еще не закончено", – заключил Подеста.

Добавим, что по итогам голосования 45-м президентом Соединенных Штатов Америки стал республиканец Дональд Трамп.