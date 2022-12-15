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«Хитросплетение законодательства». Алтайских медиков просят не волноваться из-за сокращения льготных отпусков

12 декабря медорганизациям направили письмо с просьбой организовать разъяснительные встречи с коллективами

15 декабря 2022, 06:47, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов заверил медиков, что массового сокращения льготных отпусков не будет.

Ранее более 600 сотрудников реанимаций и хирургических отделений написали обращение в адрес губернатора края Виктора Томенко из-за отказа территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) оплачивать льготные отпуска за вредные и опасные условия труда. Медики предупредили, что такое решение грозит региону ещё большим оттоком специалистов.

Попов пояснил, что данная ситуация коснулась лишь одного медучреждения в крае — Калманской ЦРБ, для сотрудников которой по решению суда срок дополнительного оплачиваемого отпуска сократили с трёх недель до семи дней. При этом, указал министр, практически все алтайские медики восприняли произошедшее как прецедент, который приведёт к отмене льготных отпусков во всех больницах региона.

«Мы обсуждали это в правительстве края, была встреча с губернатором, на которую был приглашён руководитель территориального фонда обязательного медицинского страхования. Мы подготовили совместное письмо для руководителей наших медицинских организаций, говорящее о том, что есть решение в отношении калманской больницы. Все остальные учреждения могут сохранить эти дополнительные отпуска в зависимости от вредности, которую устанавливает специальная оценка условий труда в каждом конкретном случае. Где-то это будет 14 дней, а где-то будет 21 день, в зависимости от специальности», — уточнил Попов.

Министр подчеркнул, что 12 декабря в адрес медицинских организаций направили письмо с предложением организовать разъяснительные встречи внутри коллективов с участием главврачей.

По словам Попова, с Калманской ЦРБ такая ситуация произошла из-за «хитросплетения нашего трудового законодательства, которое длится с 1974 года, когда были приняты отдельные условия труда, требующие дополнительного отпуска».

«В последующем трудовое законодательство менялось, поменялись и требования. Старая нормативная база и современные условия — они зашли в некий конфликт, что нашло отражение в виде конкретного решения суда в отношении конкретной центральной районной больницы», — указал глава алтайского Минздрава.

Комментарии 10

  • Да, только осенью провели собрания коллективов и довели до сведенья сотрудников о сокращении доп отпусков с 2023 г, за что и расписались все.
    15 декабря, Гость   Ответить
  • А на Калманскую ЦРБ все дружно х... положили
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Ваши «хиросплетения», не только в отмене льготных отпусков, но и во всей беде здравоохранения края, Вы только можете обвинять медиков, а не себя. Медикаментов нет, оборудования нет, страховые компания только штрафуют больницы за каждую мелочь, даже на фоне финансового краха, это называется саботаж и вредительство. В советское время за это расс……..ли. В конечном счете страдают больные, а винят работающих медиков, чиновники от медицины « ведь ни причём». Хочется сказать им: вы не ведуете, что вы творите. Так плохо не было, даже в советское время.
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Что за лицемерие и ложь: в августе рассылают всем главврачам края письмо что надо сокращать отпуска (на прямую там не говорится, но намек весьма прозрачный: мол с Калманской ЦРБ деньги высудили и с вас тоже снимут если не сократить отпуска), а теперь говорят что их просто не так поняли. У всех врачей на руках уже допсоглашения к трудовым договорам, с сокращенными до 7 дней дополнительными отпусками, многим, под угрозой увольнения, уже пришлось их подписать, внесены соответствующие изменения в коллективные договора учреждений, а оказывается что просто все не так поняли и зря переживают!!! ПОЗОРИЩЕ!!!
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Тотальное враньё. Распоряжение было подписано самим Поповым о сокращении Доп. Отпусков до 7 дней по всем больницам, по всем специальностям. Накануне буквально были выданы итоговые соглашения с угрозой увольнения при неподписании. Причем наше отделение получило соглашения для подписи позавчера, 13.12 числа. И никаких бесед и разъяснений от администрации не было. Графики отпусков администрация не принимала со старыми числами отпусков. Если бы не скандальное письмо главе края, Томенко В. П., всё бы так и было сделано. И получился бы тотальный хаос и переворот.
    15 декабря, Гость   Ответить
  • У нас тоже уже раздали уведомление о сокращении дополнительного отпуска до 7 дней
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Но вы продолжайте дальше зазывать медиков работать у вас, ога
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Дела совсем плохие,медицину развалили с нашим министерством,а зарплата просто стыд действительно и врачей и медсестер опустили до уровня санитарок.Мрот растет ,а оклад врача с высшей категорией 1/2 от мрота.Но похоже лечить санитарки скоро будут или уборщицы
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Они этого и добиваются, две больницы на всю Россию. Не зря показали этот сценарий в юмористической программе. В Кулунде тоже раздали уведомления, я подписала против.
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Все расписались, что согласны? А что тогда возмущаемся, Вам еще и льготную пенсию отменят и вообще будете на одной волне с народом.
    16 декабря, Гость   Ответить
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