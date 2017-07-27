Хлеб с наценкой в 1943% нашли в школьных столовых Екатеринбурга
Наценка на какао составила 312,37% вместо положенных 60%
В нескольких школьных столовых Екатеринбурга обнаружили продукцию, наценка на которую доходила до двух тысяч процентов, пишет Znak.com.
По сообщению Региональной энергетической комиссии Свердловской области, такие нарушения были допущены екатеринбургским муниципальным унитарным предприятием "Столовая № 41" при оказании услуг общественного питания в школах № 75, 117 и 7.
Как сообщили в РЭК, размер наценки на покупные товары, реализуемые порционно и в индивидуальной упаковке при общеобразовательном учреждении, составил от 29,22% до 1943,06% вместо положенных 20%. Например, наценка на хлеб ржаной, реализуемый порционно, составила 1943,06% вместо 20% к цене приобретения.
При этом неизвестно, сколько стоил хлеб в абсолютных цифрах. Эту информацию в комиссии отказались говорить, сообщает издание.
Завышенная наценка также устанавливалась на сырье и полуфабрикаты, которые использовались для приготовления кулинарной продукции собственного производства. По данным РЭК, она составила от 61,01 до 822,48% вместо 60%. К примеру, наценка на какао составила 312,37% вместо положенных 60%.