Хлеб с наценкой в 1943% нашли в школьных столовых Екатеринбурга

В нескольких школьных столовых Екатеринбурга обнаружили продукцию, наценка на которую доходила до двух тысяч процентов, пишет Znak.com.

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Общество Школьникам в столовой руками накладывали еду в тарелки

По сообщению Региональной энергетической комиссии Свердловской области, такие нарушения были допущены екатеринбургским муниципальным унитарным предприятием "Столовая № 41" при оказании услуг общественного питания в школах № 75, 117 и 7.

Как сообщили в РЭК, размер наценки на покупные товары, реализуемые порционно и в индивидуальной упаковке при общеобразовательном учреждении, составил от 29,22% до 1943,06% вместо положенных 20%. Например, наценка на хлеб ржаной, реализуемый порционно, составила 1943,06% вместо 20% к цене приобретения.

При этом неизвестно, сколько стоил хлеб в абсолютных цифрах. Эту информацию в комиссии отказались говорить, сообщает издание.

Завышенная наценка также устанавливалась на сырье и полуфабрикаты, которые использовались для приготовления кулинарной продукции собственного производства. По данным РЭК, она составила от 61,01 до 822,48% вместо 60%. К примеру, наценка на какао составила 312,37% вместо положенных 60%.