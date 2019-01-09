Хоккеист Малкин перевел 4 млн рублей пострадавшим в Магнитогорске

Хоккеист "Питтсбурга" Евгений Малкин перечислил на официальный счет "Кредит Урал Банка", предназначенный для сбора пожертвований пострадавшим, 4 млн рублей, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу хоккейного клуба "Металлург".

Также сообщается, что игроки "Питтсбурга" собирают средства для помощи пострадавшим. В ближайшие дни деньги будут адресно перечислены.

31 декабря 2018 года в жилом доме в Магнитогорске произошел взрыв бытового газа. В результате инцидента погибли 39 человек.