Хоккеист Малкин перевел 4 млн рублей пострадавшим в Магнитогорске
Также сообщается, что игроки "Питтсбурга" собирают средства для помощи пострадавшим
10 января 2019, 02:16
Хоккеист "Питтсбурга" Евгений Малкин перечислил на официальный счет "Кредит Урал Банка", предназначенный для сбора пожертвований пострадавшим, 4 млн рублей, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу хоккейного клуба "Металлург".
Также сообщается, что игроки "Питтсбурга" собирают средства для помощи пострадавшим. В ближайшие дни деньги будут адресно перечислены.
31 декабря 2018 года в жилом доме в Магнитогорске произошел взрыв бытового газа. В результате инцидента погибли 39 человек.
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