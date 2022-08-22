Хоккеисты клуба «Динамо-Алтай» одержали две победы в Новокузнецке. Товарищеские встречи с «Кузнецкими Медведями» в рамках подготовки к новому сезону состоялись 21 и 22 августа на льду арены «Кузнецкий лёд».

В первой игре барнаульцы выиграли со счётом 3:0. Точными бросками у победителей отметились Егор Лебедев, Даниил Глухарёв и Александр Васильев.

Сегодня в повторной встрече команда Евгения Бакланова вновь оказалась сильнее, одержав победу с результатом 3:1. Голы в составе барнаульцев забили Николай Петров, Даниил Глухарёв и Денис Лудцев.

Первенство ВХЛ сезона 2022/23 года ориентировочно стартует в середине сентября.