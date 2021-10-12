Холдинг Mail.ru меняет название на VK
Соцсеть "ВКонтакте" название менять не будет
Mail.ru Group меняет название на VK. Об этом рассказал генеральный директор компании Борис Добродеев.
"Единый бренд компании подчеркнёт все возможности, которые даёт наша экосистема: общение и игры, образование (от школьного до профессионального), доставка лекарств и продуктов, такси, каршеринг и онлайн-покупки, все возможности для бизнеса – от малого до крупного – и многое другое", – цитирует Добродеева ТАСС.
Он отметил, что социальная сеть "ВКонтакте" названия менять не будет, но некоторые сервисы всё-таки будут переименованы. Все они будут связаны в единую сеть: VK ID, VK Pay, VK Combo и другие.
Ранее сообщалось, что Mail.ru Group будет сотрудничать с Министерством цифрового развития и связи Алтайского края. Mail.ru поможет развивать информационные технологии в регионе, в том числе внедрять коммуникационные сервисы, облачные хранилища и системы обработки больших данных в министерствах, региональных ведомствах и других учреждениях.