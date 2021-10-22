Храмы в России не будут закрывать на период нерабочих дней

На период нерабочих дней храмы в России закрывать не будут. Об этом РИА Новости рассказал управделами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).

"В отличие от светских учреждений, с лета прошлого года противоэпидемические меры в храмах оставались неизменными, не принимались решения об их ослаблении, затем вновь устрожении. Новых решений не требуется. Так же, как и светская власть сейчас будет следить более внимательно за соблюдением, например, масочного режима, так и настоятелям следует сейчас быть более требовательными, чем в иное время к соблюдению предписанных мер", – сказал представитель Церкви.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях по всей стране с 30 октября по 7 ноября. При этом власти регионов с учётом эпидситуации вправе установить дополнительные нерабочие дни как до 30 октября, так и продлить их после 7 ноября, следует из документа.