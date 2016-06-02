Хранительница: история о монахине, возродившей святой источник в Барнауле

20 лет год за годом схимонахиня Анфия возрождает Свято-Никольский источник. Их связь неразрывна, матушка говорит, что она сама принадлежит святому ключу. Здесь все сделано ее руками, каждая тропка знает ее неторопливые шаги, каждый цветок помнит ее прикосновения. Матушка Анфия — удивительный человек, даже речь ее неспешная и в то же время живая и образная заставляет вслушиваться, вникать в каждое слово. После общения с ней сохраняется ощущение, что будто и сам ты испил родниковой воды.

Узнать историю этой удивительной женщины и возрождения святого источника, подготовленного ИА "Амител", читайте в лонгриде "Хранительница".