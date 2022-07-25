Huawei сократила более 50% внештатного персонала в РФ

Китайская технологическая компания Huawei к концу июня 2022 года сократила более 50% внештатных сотрудников, которые работали в России. Как сообщает ТАСС, организация перестала наем новых работников.

Отмечается, что сейчас штатный персонал находится в отпуске. Однако изначально ожидалось, что он продлится не больше месяца. Кроме того, Huawei пока не возобновляет поставки товаров в Россию.

«Объем услуг по аусторсингу неключевых бизнес-процессов, оказываемых стаффинговой группой Ancor своим клиентам, в частности, компании Huawei, сокращается из-за проблем с логистическими цепочками. Действительно, часть сотрудников, задействованных ранее в аутсорсинговых проектах Ancor, начали искать новую работу», — пояснила директор по продажам и маркетингу Ancor Наталья Щербакова.