Художники в Екатеринбурге рисуют шуточные дорожные знаки

Уличные художники Hot Singles In Your Area провели необычный перформанс в Екатеринбурге, выставляя на месте проведения ремонтных работ рисунки, напоминающие дорожные знаки.

"Знаки предупреждают тебя о том, что ты и так видишь. Это как писать "Осторожно! Скоростной поезд" на носу этого самого поезда, – объясняют акцию екатеринбуржцы. – Поэтому мы и решили придать таким знакам хоть какой-то смысл".

По их словам, один из таких шуточных знаков так хорошо "мимикрировал" под окружающую среду, что работники, не замечая подвоха, таскали его два дня от объекта к объекту.