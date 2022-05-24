И хочется, и колется. Почему опасно обращаться к посредникам при покупке недвижимости с использованием маткапитала

Материнский (семейный) капитал — внушительная мера поддержки от государства для семей с детьми. Разумеется, всегда есть куда потратить 524 тысячи (за первого), а то и вовсе 693 тысячи (если вы стали счастливыми родителями второго малыша). Вот только мало просто родить, нужно ещё грамотно оформить все документы и «провести» средства строго по закону. Эти деньги — не только своеобразный подарок, но и большая ответственность.

Amic.ru готовит серию материалов на тему грамотного использования материнского капитала.

Подводные камни

В оформлении документов есть много подводных камней. Например, в покупаемой квартире каждый ребёнок (даже совершеннолетний) и оба родителя должны получить долю пропорционально размеру материнского капитала. Это весьма сложный нюанс, и получатели маткапитала, воспользовавшись неграмотной юридической консультацией посредника, допускают ошибки при оформлении либо просто «забывают» о своих обязательствах.

Нарушение закона — основание для признания сделки недействительной. И в Алтайском крае уже есть подобные прецеденты. Такое жильё потом будет сложно продать, разделить при разводе, получить в наследство. Либо деньги придётся вернуть.

Кто может пострадать?

Проблемы могут возникнуть не только у семей, которые получают маткапитал, но и у тех, кто потом купит жильё, оформленное с нарушениями. Кстати, в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) нельзя проверить, были ли использованы средства маткапитала на данную недвижимость.

Эксперты считают, что минимизировать грубые ошибки и злоупотребления может обязательная нотариальная форма для соглашений об определении долей в помещениях, приобретённых на средства маткапитала. Общественная палата Российской Федерации недавно рекомендовала Государственной Думе рассмотреть возможность принятия подобного законопроекта.

Пока законодатели думают, в следующих публикациях расскажем, как получить маткапитал и не получить за него срок.