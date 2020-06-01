И тут победила. 101-летняя участница Великой Отечественной вылечилась от COVID-19

В Москве после заражения COVID-19 выздоровела 101-летняя ветеран Великой Отечественной войны, сообщает РИА "Новости".

Пенсионерка лечилась в Научно-исследовательском центре травматологии и ортопедии имени Приорова. В медучреждение женщина поступила с положительными результатами теста на инфекцию и комплексом сопутствующих заболеваний сердечно-сосудистой и эндокринной систем, желудочно-кишечного тракта, почек и опорно-двигательного аппарата.

Для лечения ветерана врачи выбрали сложную схему с использованием антибактериальных, антивирусных препаратов, антикоагулянтов и биологической терапии.

На данный момент ветеран уже выписана из больницы и отправилась домой. По информации агентства, женщина полностью излечилась от COVID-19, чувствует себя прекрасно, и сейчас ее жизни ничего не угрожает.