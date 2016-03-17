ИА "Амител" запускает мобильную версию сайта amic.ru

Фото:www.techgid.ru

Мобильную версию сайта amic.ru запускает 17 марта ИА "Амител".

Современная жизнь — это максимум мобильности. И получать информацию мы также привыкли максимально быстро. Там, где нам это будет удобно. Специально для тех, кто хочет быть в курсе новостей всегда и везде, ИА "Амител" разработало версию сайта, которую удобно читать на экранах смартфонов и планшетов.

Мобильная версия сайта amic.ru не "съедает" ваш трафик. Мы постарались сделать ее максимально комфортной для читателя: навигация сайта простая и удобная, шрифт позволяет прочесть текст, не напрягая глаза, картинки легко просмотреть, а ссылки - удобно кликнуть.

Новости

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На любом мобильном устройстве — телефоне или планшете, пользователь увидит привычную ему страницу сайта amic.ru: новость часа, картина дня, вопрос дня, рубрики сайта, тесты и т. д.

Но и это еще не все: мобильная версия нашего сайта позволяет читателям оставлять комментарии. А это значит, вы можете общаться между собой, обсуждать события и "подкидывать" редакции информационные поводы.

Переход на мобильную версию осуществляется автоматически, но при желании вы всегда сможете перейти по ссылке "полная версия".

Оцените мобильную версию сайта ИА "Амител" прямо сейчас!

Мы напоминаем, что читатели amic.ru могут писать свои пожелания и предложения в комментариях к новостям, на форуме или в специальном чате – новом amic в Telegram Messenger. Как туда попасть, написано здесь.



