Идеальный пикник: рецепты в дополнение к шашлыку

Салаты и закуски, которые отлично подойдут к шашлыку и украсят ваш стол

10 июля 2017, 15:16

Лето это время года, когда на столе царствует шашлык. Портал Amic.ru публиковал множество рецептов этого замечательного блюда и посвятил ему целый проект "Ничего лишнего. Только мясо". А сегодня мы предлагаем вам подборку рецептов, которые дополнят шашлык и сделают ваш летний пикник идеальным.

Турецкая закуска для шашлыка

Традиционный Турецкий луковый салат очень хорошо сочетается с шашлыком, его часто предлагают к барбекю в различных ресторанах и кафе.

Что потребуется?

  •  лук сладкий репчатый – 4 головки

  • соль – по своему вкусу

  • сумах (кислая специя) – по своему вкусу

  • масло оливковое без аромата – 5 столовых ложек

  • листья салата зеленые – 4 шт

  • петрушка свежая – использовать по вкусу

Как готовить?

Для приготовления турецкой закуски необходимо использовать только белый и сладкий лук. Очистить его от шелухи и тонко нарезать  полукольцами. Выложить в глубокую тарелку, посыпать солью и хорошо перемешать.Залить все питьевой водой и оставить в таком виде на несколько минут. Это позволит избавиться от лишней горечи. Затем тщательно промыть продукт несколько раз и добавить к нему сумах (следует выкладывать в большом количестве). Все перемешав, добавить измельченные листья салата и свежую петрушку.

Салат с баклажанами

Отлично подойдет к жареному мясу вкусный теплый салат из овощей,тушеных с ароматными специями. Универсальная закуска может послужить в качестве гарнира,а в осложненном состоянии станет отличной альтернативой баклажанной икре.

Что потребуется?

  • баклажаны – 2 шт

  • сладкий перец–1 шт

  • лук – 2 шт

  • оливковое масло – 50 мл

  • помидоры – 2 шт

  • морковка – 2 шт

  • соль, зелень, перец, различные специи – использовать по вкусу

Как готовить?

Все овощи необходимо хорошо промыть, очистить от кожуры, семян и пр. Баклажаны предварительно вымочить в холодной воде около получаса. Затем баклажаны,помидоры и перец нарезать небольшими кубиками, морковку потереть на терке ,а лук нашинковать полукольцами. Залить все оливковым маслом и добавить специи по вкусу.

Приготовление ароматной закуски

Что потребуется?

  • овощи на ваш выбор

  • чеснок

  • сыр

  • зелень

  • сметана

  • майонез

Как готовить?

Для этой закуски можно использовать любую овощную основу (и свежие помидоры, и жареные баклажаны, и кабачки). Выкладываем  их на плоскую тарелку и приступаем к приготовлению соуса. Для начала натираем твердый сыр и чесночные зубки на мелкой терке. Далее добавляем рубленую зелень,сметану и майонез. Затем все тщательно перемешав,выкладываем соус поверх овощей. После этого закуску можно подавать к столу вместе с горячим шашлыком и ломтиком хлеба.

Луковые кольца

Что потребуется?

  • луковица, 3 штук

  • яйцо, 3 штук

  • мука, 100 грамм

  • панировочные сухари

  • соль, паприка, специи по вкусу

  • растительное масло, 300 мл

Как готовить?

Взбиваем яйца венчиком до однородной массы. Затем соединяем панировочные сухари, соль, паприку и специи в одной ёмкости. Нарезаем лук кольцами толщиной 1см, отделяем кольца друг от друга. Луковые кольца при помощи вилки обмакиваем во взбитые яйца, в муку, снова в яйца и в смесь панировочных сухарей. Далее доводим до кипения растительное масло в сковородке, немного убавляем огонь и обжариваем луковые кольца, выкладывая их по несколько штук одним слоем. Как только кольца покрылись золотистой корочкой их можно доставать.

Сырные закуски на чипсах

Что потребуется?

  • крабовые палочки
  • крупные чипсы
  • маслины
  • помидоры
  • плавленый сыр
  • майонез

Как готовить?

Натираем сыр на терке. Очень мелко нарезаем крабовые палочки, помидоры и зелень (чтобы они не выпадывали из чипсов), добавляем майонез и тщательно все перемешиваем. Получившуюся смесь выкладываем на чипсы, украшаем разрезанными маслинами, добавляем зелень и можно подавать на стол.

Приятного аппетита!

Татьяна Лапшичева

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