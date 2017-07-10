Идеальный пикник: рецепты в дополнение к шашлыку

Лето это время года, когда на столе царствует шашлык. Портал Amic.ru публиковал множество рецептов этого замечательного блюда и посвятил ему целый проект "Ничего лишнего. Только мясо". А сегодня мы предлагаем вам подборку рецептов, которые дополнят шашлык и сделают ваш летний пикник идеальным.

Турецкая закуска для шашлыка

Традиционный Турецкий луковый салат очень хорошо сочетается с шашлыком, его часто предлагают к барбекю в различных ресторанах и кафе.

Что потребуется?

лук сладкий репчатый – 4 головки

соль – по своему вкусу

сумах (кислая специя) – по своему вкусу

масло оливковое без аромата – 5 столовых ложек

листья салата зеленые – 4 шт

петрушка свежая – использовать по вкусу

Как готовить?