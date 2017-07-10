Идеальный пикник: рецепты в дополнение к шашлыку
Салаты и закуски, которые отлично подойдут к шашлыку и украсят ваш стол
Лето это время года, когда на столе царствует шашлык. Портал Amic.ru публиковал множество рецептов этого замечательного блюда и посвятил ему целый проект "Ничего лишнего. Только мясо". А сегодня мы предлагаем вам подборку рецептов, которые дополнят шашлык и сделают ваш летний пикник идеальным.
Турецкая закуска для шашлыка
Традиционный Турецкий луковый салат очень хорошо сочетается с шашлыком, его часто предлагают к барбекю в различных ресторанах и кафе.
Что потребуется?
- лук сладкий репчатый – 4 головки
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соль – по своему вкусу
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сумах (кислая специя) – по своему вкусу
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масло оливковое без аромата – 5 столовых ложек
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листья салата зеленые – 4 шт
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петрушка свежая – использовать по вкусу
Как готовить?
Для приготовления турецкой закуски необходимо использовать только белый и сладкий лук. Очистить его от шелухи и тонко нарезать полукольцами. Выложить в глубокую тарелку, посыпать солью и хорошо перемешать.Залить все питьевой водой и оставить в таком виде на несколько минут. Это позволит избавиться от лишней горечи. Затем тщательно промыть продукт несколько раз и добавить к нему сумах (следует выкладывать в большом количестве). Все перемешав, добавить измельченные листья салата и свежую петрушку.
Салат с баклажанами
Отлично подойдет к жареному мясу вкусный теплый салат из овощей,тушеных с ароматными специями. Универсальная закуска может послужить в качестве гарнира,а в осложненном состоянии станет отличной альтернативой баклажанной икре.
Что потребуется?
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баклажаны – 2 шт
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сладкий перец–1 шт
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лук – 2 шт
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оливковое масло – 50 мл
-
помидоры – 2 шт
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морковка – 2 шт
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соль, зелень, перец, различные специи – использовать по вкусу
Как готовить?
Все овощи необходимо хорошо промыть, очистить от кожуры, семян и пр. Баклажаны предварительно вымочить в холодной воде около получаса. Затем баклажаны,помидоры и перец нарезать небольшими кубиками, морковку потереть на терке ,а лук нашинковать полукольцами. Залить все оливковым маслом и добавить специи по вкусу.
Приготовление ароматной закуски
Что потребуется?
-
овощи на ваш выбор
-
чеснок
-
сыр
-
зелень
-
сметана
-
майонез
Как готовить?
Для этой закуски можно использовать любую овощную основу (и свежие помидоры, и жареные баклажаны, и кабачки). Выкладываем их на плоскую тарелку и приступаем к приготовлению соуса. Для начала натираем твердый сыр и чесночные зубки на мелкой терке. Далее добавляем рубленую зелень,сметану и майонез. Затем все тщательно перемешав,выкладываем соус поверх овощей. После этого закуску можно подавать к столу вместе с горячим шашлыком и ломтиком хлеба.
Луковые кольца
Что потребуется?
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луковица, 3 штук
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яйцо, 3 штук
-
мука, 100 грамм
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панировочные сухари
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соль, паприка, специи по вкусу
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растительное масло, 300 мл
Как готовить?
Взбиваем яйца венчиком до однородной массы. Затем соединяем панировочные сухари, соль, паприку и специи в одной ёмкости. Нарезаем лук кольцами толщиной 1см, отделяем кольца друг от друга. Луковые кольца при помощи вилки обмакиваем во взбитые яйца, в муку, снова в яйца и в смесь панировочных сухарей. Далее доводим до кипения растительное масло в сковородке, немного убавляем огонь и обжариваем луковые кольца, выкладывая их по несколько штук одним слоем. Как только кольца покрылись золотистой корочкой их можно доставать.
Сырные закуски на чипсах
Что потребуется?
- крабовые палочки
- крупные чипсы
- маслины
- помидоры
- плавленый сыр
- майонез
Как готовить?
Натираем сыр на терке. Очень мелко нарезаем крабовые палочки, помидоры и зелень (чтобы они не выпадывали из чипсов), добавляем майонез и тщательно все перемешиваем. Получившуюся смесь выкладываем на чипсы, украшаем разрезанными маслинами, добавляем зелень и можно подавать на стол.
Приятного аппетита!
Татьяна Лапшичева