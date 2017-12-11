Идея открыть подвалы для бездомных животных дошла до правительства России

Председатель Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов предложил открыть подвалы для доступа бездомных животных, пишет "Парламентская газета". Соответствующее обращение к вице-премьеру Дмитрию Козаку депутат направил в понедельник, 11 декабря.

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Общество Госдума предложила вернуть бездомным животным доступ в подвалы домов

По словам Бурматова, это стало реакцией на многочисленные обращения зоозащитников, которые указывали на то, что с наступлением зимы десятки тысяч животных замерзают на улицах, не имея возможности погреться, в то время как подвалы домов оккупируют крысы и другие грызуны.

"В целях поддержания и развития гуманного отношения к безнадзорным животным в России прошу вас рассмотреть возможность установления… положений об обязательности сохранения одного свободного (открытого) продуха в цоколях зданий и чердачных помещениях, не защищенного от проникновения животных", - говорится в обращении к Козаку.

Бурматов подчеркнул, что "двери" для животных должны быть такого размера, чтобы исключить проникновение в подвалы людей.

Действующий технический регламент, который обязывает управляющие компании наглухо заколачивать подвальные окна, Бурматов назвал несовершенным. По мнению депутата, из-за этого в подвалах стоит сырость и плодятся крысы: "Этот регламент действительно не только негуманный по отношению к животным, но и вредный по отношению к людям. Настоящее нашествие крыс переживают те дома, в которых управляющие компании закрыли возможность прохода для животных в подвалы".

Также депутат отметил, что граждане, просящие открыть для животных подвалы, напоминают о блокадном Ленинграде, в котором кошек подкармливали голодающие жители города: "А те, в свою очередь, не давали распространиться крысам и другим разносчикам заразы и антисанитарии. Ну а подвалы Эрмитажа, населенные котами, вообще давно стали легендой Санкт-Петербурга".