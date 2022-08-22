Идти вперёд и побеждать: певец Денис Майданов поздравил барнаульцев с Днём Государственного флага

Российский артист, депутат Госдумы Денис Майданов принял заочное участие во флешмобе «Единой России». Активисты и депутаты партии выстроились в большой российский флаг в честь государственного праздника под его песню. И выложили видео с поздравлением певца. Подробности партия сообщает на своей странице во «ВКонтакте».

«От всей души спешу вас поздравить в Днём Государственного флага. Это флаг наших свершений, наших побед, наших желаний, нашей уверенности. Это флаг нашего будущего и будущего наших детей. Флаг — символ России, под которым мы вместе с вами будем идти вперёд и побеждать», — сказал Майданов.

Как ранее сообщал amic.ru, флешмоб прошёл вечером 21 августа. Инициаторы патриотического мероприятия — депутат Барнаульской гордумы Марина Понкрашёва и председатель Молодёжного парламента города Николай Савинский. Их идею поддержали «Единая Россия», «Молодая Гвардия», активисты студенческих отрядов региона. И Денис Майданов.



Именно под его песню «Флаг моего государства» почти 230 барнаульцев построили большой бело-сине-красный флаг.