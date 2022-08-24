IKEA хочет вернуться в Россию течение двух лет

Ретейлер IKEA не ищет покупателя на бизнес в России и планирует открыть магазины и склады вновь в течение двух лет. Около 700 сотрудников компании продолжат свою работу, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

По его информации, склады и магазины останутся закрытыми до возвращения ретейлера в РФ, а заводы в случае их продажи оставят IKEA право производить в будущем товары по договорным ценам.

«Ретейлер планирует вернуться в РФ самостоятельно в течение года-двух, после смены экономической обстановки и ослабления санкционного давления. Магазины — так называемые синие коробки — до возвращения IKEA будут закрыты, возможно, со следующего года сданы в аренду. При этом компания сохраняет порядка 700 сотрудников, которые продолжат работать в офисах и выполнять работу для шведских коллег», — рассказал он.

При этом сохранение стандартов работы для IKEA стало принципиальным решением при принятии сценария о приостановке работы в России. При этом заводы продаются с опционом о том, что и дальше они будут роизводить мебель и другую продукцию под их заказы по приемлемой стоимости.

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Общество Россияне больше не смогут купить товары в IKEA

Напомним, что с 3 марта IKEA приостановила бизнес-процессы в России. В июне стало известно о намерениях шведской компании продать свои четыре фабрики в России. Товары IKEA со складов компании чуть больше месяца распродавались онлайн.