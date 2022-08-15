IKEA остановит онлайн-распродажу в России 15 августа

Шведская IKEA остановит онлайн-распродажу товаров в России 15 августа с 20:00 по мск, сообщается на сайте компании.

С этого момента покупатели и корпоративные клиенты не смогут оформить заказ: магазины закроются и будут работать только на выдачу ранее оформленных покупок, а также осуществлять возврат и обмен.

«Все заказы, оформленные до окончания онлайн-продаж, будут обработаны, выданы или доставлены в течение августа и сентября в согласованное при заказе время», — говорится в сообщении.

Напомним, владеющая 17 гипермаркетами в РФ IKEA объявила о полном уходе из страны 15 июня.