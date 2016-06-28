IKEA отзывает 29 млн комодов и шкафов после гибели троих детей

Крупнейшая в мире компания по производству и продаже мебели IKEA, отзывает с рынка США около 29 млн шкафов и комодов MALM. Дело в том, что по причине опрокидывания этих моделей в США с 2014 года погибли три ребенка в возрасте от одного до двух лет, сообщает ВВС. Также компания получила десятки сообщений о травмах, которые люди получили при эксплуатации этой мебели.

Компания также полностью останавливает продажу этих шкафов. С сайта IKEA комоды MALM уже убраны.

При этом в компании обещают, что тем, кто уже купил подобные изделия, вернут финансовые средства или предоставят кредит на новые покупки в магазинах сети.

Между тем из России отзывать шкафы и комоды MALM не будут. По сообщениям СМИ в компании заявили, что в РФ подобных случаев не было, поэтому отзывать мебель нет необходимости. Также представители российского представительства IKEA заявили, что вероятнее всего, причиной обрушения комодов Malm стал не производственный брак, а нарушение покупателями правил безопасности во время сборки, передает ТАСС.