IKEA окончательно уходит из России

IKEA полностью уходит из России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на источники в компании.

По их словам, оставшиеся товары сейчас распродают на маркетплейсах, а персонал начали сокращать. Само производство и магазины собираются продать новым собственникам. В частности, компания продаст свои фабрики в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях.

Зарплаты сотрудникам будут выплачивать до конца лета, кроме того, при необходимости, им предоставят психолога. ТЦ «Мега» продолжат работу, несмотря на уход компании.

Отметим, что сегодня, 15 июня, часть товаров из IKEA появилась в продаже на «Яндекс.Маркете», однако они были почти сразу же раскуплены.