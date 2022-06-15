IKEA проведет распродажу товаров перед уходом из России
Информация о точных сроках проведения распродажи будет размещена на сайте
Торговая сеть IKEA устроит распродажу своих товаров, которые в настоящее время находятся на российских складах. Об этом в среду, 15 июня, стало известно РИА Новости.
«Для обеспечения необходимых бизнес-процессов мы организуем продажу товаров для дома, которые находятся на наших складах, — сотрудникам и клиентам», — заявили в компании.
Информация о точных сроках проведения распродажи будет размещена на сайте.
Напомним, что сегодня стало известно о планах IKEA прекратить свою работу в России. Оставшиеся товары сейчас реализуют на маркетплейсах, а персонал начали сокращать. Само производство и магазины собираются продать, в частности в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях.