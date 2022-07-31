IKEA возобновила онлайн-распродажу
Пользователям придётся отстоять онлайн-очередь
31 июля 2022, 15:45, Никита Черников
Шведская IKEA возобновила онлайн-распродажу, сообщается на сайте компании.
Пользователям по-прежнему нужно отстоять очередь, прежде чем получить доступ к каталогу и корзине товаров, время ожидания может составить «как несколько минут, так и более часа».
При отсутствии активности в течение 10 минут сеанс пользователя будет прерван, он будет возвращён в очередь, отмечается в сообщении.
Владеющая 17 гипермаркетами в РФ IKEA объявила о полном уходе из страны 15 июня.
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