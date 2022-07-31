IKEA возобновила онлайн-распродажу

Пользователям придётся отстоять онлайн-очередь

31 июля 2022, 15:45, Никита Черников

Шведская IKEA возобновила онлайн-распродажу, сообщается на сайте компании.

Пользователям по-прежнему нужно отстоять очередь, прежде чем получить доступ к каталогу и корзине товаров, время ожидания может составить «как несколько минут, так и более часа».

При отсутствии активности в течение 10 минут сеанс пользователя будет прерван, он будет возвращён в очередь, отмечается в сообщении.

Владеющая 17 гипермаркетами в РФ IKEA объявила о полном уходе из страны 15 июня.

Правда ли, что компания IKEA окончательно уходит из России?

Правда ли, что компания IKEA окончательно уходит из России?

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