Шведская IKEA возобновила онлайн-распродажу, сообщается на сайте компании.

Пользователям по-прежнему нужно отстоять очередь, прежде чем получить доступ к каталогу и корзине товаров, время ожидания может составить «как несколько минут, так и более часа».

При отсутствии активности в течение 10 минут сеанс пользователя будет прерван, он будет возвращён в очередь, отмечается в сообщении.

Владеющая 17 гипермаркетами в РФ IKEA объявила о полном уходе из страны 15 июня.