Илон Маск пообещал разблокировать Дональда Трампа в Twitter

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск пообещал разблокировать бывшего президента США Дональда Трампа в Twitter.

На конференции FT Live «Будущее автомобиля» миллиардер выразил мнение, что вечные баны должны быть крайне редкими и распространяться только на ботов, а также мошеннические и спам-аккаунты.

«Я думаю, это было ошибкой, потому что это оттолкнуло большую часть страны и в конечном итоге не привело к тому, что у Дональда Трампа не было права голоса. Я бы отменил постоянный запрет», — цитирует Маска CNBC.

Twitter навсегда забанил аккаунт Дональда Трампа с 88 млн подписчиков в январе 2021 года, после того как его сторонники штурмовали Капитолий. Когда Илон Маск объявил о покупке соцсети, бывший экс-президент заявил, что всё равно не вернётся туда, даже если его страницу разблокируют.