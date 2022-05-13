Илон Маск приостановил сделку по покупке Twitter

Бизнесмен Илон Маск заявил о приостановке сделки по покупке соцсети Twitter в ожидании проверки данных по числу фейковых аккаунтов в ней. Как сообщает РИА Новости, миллиардер хочет убедиться, что спамовые и фейковые учётные записи действительно представляют менее 5% пользователей.

После этого заявления акции Twitter на предварительных торгах упали на 20%. Акции Tesla в то же время подорожали более чем на 5%.

Напомним, о сделке на 44 млрд долларов стало известно в конце апреля. Сам Маск прокомментировал покупку, заявив, что Twitter — «это цифровая городская площадь», на которой обсуждаются жизненно важные вопросы, а «свобода слова — это основа функционирующей демократии».