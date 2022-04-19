Илон Маск скитается по домам друзей из-за отсутствия собственного дома

Бизнесмен заявил, что не тратит на себя миллиарды долларов, а также отметил, что у него нет яхты

19 апреля 2022, 08:15, Никита Черников

Глава Tesla и SpaceX, богатейший человек мира Илон Маск вынужден ночевать у друзей, потому что у него нет собственного дома. Его слова приводит Business Insider.

«Сейчас у меня даже нет собственного места. Если я еду в район залива, где находится большая часть инженерных разработок Tesla, то я живу у друзей», — сказал миллиардер в интервью куратору TED Крису Андерсону.

Маск добавил, что не тратит миллиарды долларов на свои нужды, у него нет яхты, но есть личный самолёт, который экономит ему время и позволяет больше работать.

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Летом 2020 года стало известно, что Илон Маск начал активно распродавать свои особняки стоимостью в десятки миллионов долларов. В январе 2021-го миллиардер заявил, что хочет продать всё своё имущество, чтобы показать серьёзность планов относительно колонизации Марса. Тогда он подчеркнул, что в прямом смысле намерен остаться бездомным.

По данным Forbes, текущее состояние Илона Маска оценивается в 266,4 млрд долларов. 50-летний бизнесмен со значительным отрывом опережает основателя Amazon Джеффа Безоса со 176,5 млрд.

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