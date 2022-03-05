Илон Маск заявил, что российские СМИ не отключат от Starlink

Американский предприниматель Илон Маск написал в Twitter, что принадлежащая ему система спутниковой связи Starlink не будет блокировать российские СМИ. Маск заявил, что поддерживает абсолютную свободу слова.

«Некоторые правительства (не украинское) сказали Starlink заблокировать российские новостные источники. Мы сделаем это только под дулом пистолета», — написал Маск.

Система Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет пользователей по всему миру за счёт развёртывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов (весом до 500 кг).

Ранее Google приостановил монетизацию на своих платформах для российских СМИ с государственным финансированием.