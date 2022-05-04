Илон Маск заявил, что Twitter может стать платным для некоторых пользователей

Twitter может стать платным для коммерческих и государственных пользователей, заявил глава Tesla и SpaceX Илон Маск, который собирается выкупить соцсеть.

Для частных пользователей сервис останется бесплатным, уточнил он.

Илон Маск достиг договорённости о покупке Twitter за 44 млрд долларов в конце апреля. Комментируя сделку, бизнесмен отметил, что хочет сделать площадку «лучше, чем когда-либо, улучшив её новыми функциями».

При этом ещё в марте миллиардер признавался, что серьёзно думает о создании собственной соцсети.

По данным Forbes, текущее состояние Илона Маска оценивается в 255,1 млрд долларов.