«Ими гордится район»: руководитель Барнаульского завода мехпрессов Сергей Ферапонтов занесен на Доску почета

В Центре развития творчества детей и молодёжи Железнодорожного района прошла церемония награждения лучших людей и предприятий района, посвящённая 292-летию Барнаула.

В зале собрались представители бизнес-сообщества, социальной, культурной сфер и общественности. В их числе замминистра экономического развития Алтайского края Сергей Крыжановский, депутат регионального парламента Александр Локтев, депутат Барнаульской гордумы Марина Понкрашева, первый замглавы администрации Барнаула Анатолий Воронков. Они вручили заслуженные награды людям, внесшим ощутимый вклад в развитие района.

«Мы гордимся теми, кто ежедневно трудится на благо Барнаула и Железнодорожного района. За прошедший год нам удалось сделать многое. Район, как и город, не стоит на месте, он постоянно растёт и развивается. И это, безусловно, заслуга тех, чьи имена прозвучали сегодня в этом зале», — отметил первый заместитель главы администрации Железнодорожного района Лев Ночевной.

Первый заместитель главы администрации Железнодорожного района Лев Ночевной вручает награду Сергею Ферапонтову / Фото: Барнаульский завод мехпрессов

Почётные грамоты Железнодорожного района и свидетельства о занесении на Доску почёта «Ими гордится район» получили девять человек и шесть трудовых коллективов. Это люди разных профессий и сфер деятельности: врачи, предприниматели, руководители и активисты. В их числе — руководитель группы промышленных предприятий «Барнаульский завод мехпрессов» Сергей Ферапонтов. Он активный участник общественной, социальной и благотворительной жизни родного района и города Барнаула.

«Это не только признание моих заслуг как руководителя. Это награда всего нашего коллектива, а также всех тех, кто помогает нам эффективно работать и развиваться: поставщиков, партнёров и клиентов. Благодаря их слаженному взаимодействию Барнаульский завод мехпрессов занимает ведущие позиции в стране и за рубежом в сфере выпуска прессов, кузнечно-прессовых машин и другой продукции. Работа стабильных, современных предприятий в Железнодорожном районе способствует его развитию и процветанию — и, следовательно, процветанию города, края и страны в целом», — сказал Сергей Ферапонтов.

Группа промышленных предприятий «Барнаульский завод мехпрессов» — одно из крупнейших кузнечно-прессовых производств России и зарубежья. Выполняет широкий спектр производственных задач: выпуск кузнечно-прессового оборудования, ремонт промышленного оборудования, обработка металлических изделий, обработка листовой и рулонной стали, производство стальных электросварных труб, а также деревообработка и кузнечное производство.

Сергей Ферапонтов — руководитель группы промышленных предприятий «Барнаульский завод мехпрессов», член правления Союза промышленников Алтайского края. За успешную работу и вклад в развитие отечественной промышленности отмечен многочисленными наградами государственной Думы РФ, правительства Алтайского края, администрации Барнаула, администрации Железнодорожного района и Союза промышленников Алтайского края.