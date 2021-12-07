Иммунолог рассказал, когда штамм "омикрон" вытеснит "дельту"

Штамм коронавируса "омикрон" может вытеснить "дельту" к концу января 2022 года, заявил иммунолог Николай Крючков.

По его словам, вытеснение новым вариантом будет зависеть от того, насколько мощно он попадёт в Россию. Напомним, 6 декабря стало известно о первых случаях заражения "омикроном" в РФ, который завезли прибывшие из ЮАР.

"Если закроем авиасообщение с южноафриканскими странами, выиграем только недели три или полтора месяца. Если оставим всё так, как есть, то начало мощной вспышки "омикрона" можно будет ожидать к концу января. Возможно, "дельта"-линию мутация моментально не вытеснит, но если судить по провинциям Южной Африки, то там всё идёт очень быстро", – сказал специалист в разговоре с ura.ru.

Ранее алтайские врачи рассказали о штамме "омикрон" и о том, чем он может грозить краю. По мнению медиков, новая мутация COVID-19 может стать как катастрофой, так и спасением.