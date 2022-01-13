Иммунолог рассказал, сколько человек может заразить "омикрон"-штаммом один больной

Иммунолог Владимир Болибок заявил, что один носитель "омикрон"-штамма коронавируса может заразить до 100 человек. Его слова передаёт "Москва 24".

"До сих пор у нас такой заразности не было ни разу. Корь считалась самым заразным заболеванием, но "омикрон" в этом отношении превзошёл даже её", – заявил специалист.

По его словам, "омикрон"-штамм очень активно распространяется воздушно-капельным путём. Возможно, достаточно просто выдохнуть или зевнуть, для того чтобы заразить стоящего рядом человека.

Врач также добавил, что "омикрон" особенно опасен для детей.

Ранее сообщалось, что руководство КХЛ приняло решение о приостановке регулярного чемпионата.