Индивидуальный пенсионный капитал сформирует у россиян культуру сбережений

Россиянам необходимо привить культуру сбережений перед тем как заработает система индивидуального пенсионного капитала (ИПК), пишет "Экономика сегодня" со ссылкой на заведующего кафедрой финансового менеджмента РЭУ им. Плеханова Константина Ордова.

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Общество Разработаны контуры новой пенсионной накопительной системы

"С точки зрения положительных моментов нужно отметить, что если накопления станут собственностью, то будет внедрено и право наследования и возможность какого-то досрочного изъятия", – сказал Ордов.

Он отметил и вероятные минусы этого предложения, в частности связанные с инфляцией, гипотетической заморозкой программы и возможной необходимостью ее частичного финансирования за счет государства.

По мнению эксперта, пенсионная система должна быть рассчитана как минимум на поколение.

"Надо понять, какие ошибки были допущены в прошлой накопительной системе, почему ее надо переформатировать. А далее уже объяснять гражданам, доводить до них преимущества культуры сбережений, которая хорошо развита на Западе", – подчеркнул Ордов.

Он пояснил, что, например, при отсутствии медстраховки необходимо копить на непредвиденные расходы.

"В том числе для этого надо сделать внятный прозрачный инструмент с гарантиями государства, который бы мог использовать любой человек, накапливая себе на пенсию", – объяснил Ордов.

Он также предположил, что при условии добровольного подключения к накопительной системе количество участников программы изначально не превысит 2%. В целом осознанно прийти и сделать выбор по ИПК будут готовы только около 15%.