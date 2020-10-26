Инфекционист объяснил, как правильно проверять себя на коронавирус

Инфекционист и главный врач медцентра "Лидер-Медицина" Евгений Тимаков назвал россиянам основные способы проверки на наличие коронавируса.

Как отметил специалист, сейчас в стране на выбор есть три вида исследований – ПЦР и на два вида антител. Все они эффективны, однако использовать их нужно в свое время.

"Если человек только-только контактировал с больным и сам начинает заболевать, то надо делать тест ПЦР. Берется мазок, и мы смотрим, есть ли вирусная инфекция, очаги начала размножения, антигенный состав этого коронавируса", – объяснил инфекционист.

Тесты на антитела стоит сдавать только на 7-10 день болезни. Сначала формируется иммуноглобулин M, а через 2-3 недели – иммуноглобулин G. По этой причине исследование на антитела ничего не покажет до заражения COVID-19.

Также в беседе с радио Sputnik Тимаков посоветовал сдавать ПЦР уже после болезни. Это поможет выяснить, выздоровел ли человек и продолжает ли он выделять вирус в окружающую среду.