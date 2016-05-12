Информацию о налогах за тунеядство опровергли в Госдуме

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Первый зампред комитета Госдумы по труду Михаил Тарасенко ("Единая Россия") заявил, что в Госдуме нет закона о введении налога на тунеядство, сообщает "Коммерсант".

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В свою очередь, сам Тарасенко негативно относится к такой идее и считает ее "непродуктивной". По мнению депутата, для выявления людей, которые получают серую зарплату, "есть другие механизмы, а не введение налогов" — такая мера создает возможность для злоупотреблений.

Также об информации о возможном введении такого закона высказался и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Это прерогатива правительства. Какой-либо позиции, выработанной или единой, на этот счет нет", — заявил он.

Ранее заместитель главы Минтруда Андрей Пудов заявил о том, что в ведомстве обсуждается введение в России "налога на тунеядство". В пример он привел опыт Белоруссии.