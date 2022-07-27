Иностранные проститутки стали выдавать себя за украинок, чтобы заработать больше денег

В Норвегии иностранные проститутки изобрели «новую схему» получения повышенного дохода. Об этом сообщает NRK.

Девушки стали представляться своим клиентам украинками. Среди фальшивых украинок нашли гражданок сразу нескольких государств, включая Россию. Сами работницы секс-индустрии признались, что с «новым гражданством» у них стало больше денег.

Сексолог Лайв Мехлум объяснил, что покупка секса считается в обществе стыдным поступком. При этом если мужчина покупает интим у девушки, оказавшейся в тяжёлой ситуации, то он может оправдать себя заботой о ней.