Сетевые инсайдеры подтвердили ожидаемое название новых смартфонов Apple. Как сообщает MacRumors, на опубликованных китайскими инсайдерами снимках можно увидеть стикер предположительно на коробке с новым смартфоном Apple и названием iPhone 14 Pro. По словам авторов, изображение подтверждает, что новое поколение устройств получит название iPhone 14.

«Достоверность изображения не может быть подтверждена, но нет ничего необычного в том, что изображения упаковки iPhone появляются в преддверии ежегодного мероприятия Apple в сентябре», — отметили журналисты. По их словам, подобные фотографии появлялись в сети в 2021 и 2020 годах — за неделю до выпуска iPhone 13 и iPhone 12 соответственно.

Также источники рассказали, что смартфоны получат коробку белого цвета. На упаковке указано, что Pro-модели будут иметь шесть гигабайт оперативной памяти.