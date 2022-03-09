Instagram скроет подписки пользователей из России и Украины

Социальная сеть Instagram перестанет показывать подписки пользователей из России и Украины. Об этом сообщается в заявлении компании Meta.

«Чтобы защитить сообщества на Украине и в России, мы будем скрывать информацию о подписчиках людей, о тех, на кого они подписаны, и людей, кто подписан друг на друга в личных аккаунтах, расположенных в этих странах», — говорится в публикации.

Кроме этого, российские и украинские личные аккаунты больше не будут показываться в списке «взаимных подписчиков».

Также Instagram планирует помечать истории, ссылающиеся на российские государственные СМИ. Такие публикации не будут отображаться во вкладках «рекомендованное» и Reels, поиск их учётных записей будет усложнён.

Кроме того, в Meta отметили, что из-за трудностей работы в России реклама с таргетингом на россиян будет приостановлена, а рекламодатели больше не смогут создавать или размещать такую рекламу.

Ранее Google приостановил монетизацию на своих платформах для российских СМИ с государственным финансированием.