Instagram запускает сервис, который станет конкурентом TikTok

Facebook запускает новый сервис Instagram Reels, который может стать конкурентом TikTok. Правда, в России он будет доступен ограниченно: из-за отсутствия прав на музыку можно будет смотреть, но не слушать.

"Мы запускаем Instagram Reels в более чем 50 странах по всему миру, включая США, Индию, Бразилию, Францию, Германию, Великобританию, Японию, Австралию и многие другие. Reels недоступно в странах, где мы не обладаем правами на использование музыки. В этих странах люди смогут смотреть контент Reels, но не слышать музыку", – рассказал РИА "Новости" представитель компании.

Сервис Instagram Reels позиционируется как "новый способ создавать и открывать для себя короткие развлекательные видео".