Инстасамка обматерила россиян, которые обрадовались отмене ее концертов

Блогер и рэп-исполнительница Инстасамка (настоящее имя Дарья Зотеева) обматерила россиян, обрадовавшихся отмене её концертов в России, сообщает Ura.ru.

«Вижу посты, где всякие тётки радуются тому, что наших концертов больше не будет, что-то в стиле „родители победили, детей развращали“. Да вы ******* [сумасшедшие]», — написала она в Telegram.

Она также добавила, что любит своих фанатов и, несмотря на отмену выступлений, будет и дальше записывать для них песни.

Напоследок 21-летняя певица призвала «мамаш» не запрещать детям всё подряд и вспомнить себя в 2000-х годах.