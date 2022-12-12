Инструкции по сбору «тревожных чемоданчиков» стали рассылать барнаульцам
Брошюры рассылают по чатам домов и групп в детских садах
Жители Барнаула стали получать рассылку брошюры с правилами сбора «тревожного чемоданчика». Сообщения об этом появились в социальных сетях.
Люди получают сообщения с брошюрами в чатах домов и групп в детских садах.
Первая брошюра рассказывает о том, как правильно собирать «тревожный чемоданчик» и что должно в него входить, а во второй описаны правила действия при воздушной, химической, радиационной опасности, а также угрозе катастрофического затопления.
Отметим, что подобные сообщения появлялись в СМИ ещё в начале 2022 года, но тогда власти назвали информацию о рассылке брошюр фейком.
В этот раз, как отмечает «Алтапресс», рассылка не фейковая. Связана она с тем, что на территории региона действует режим базовой готовности.