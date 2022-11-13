«Интереса нет». Застройщики не спешат покупать «Китайский рынок» в Барнауле ради новых ЖК

Застройщики Алтайского края пока не заинтересованы в покупке знаменитого «Китайского рынка» в Барнауле для строительства на его территории в будущем новых жилых комплексов. Об этом в рамках пресс-конференции сообщил заместитель начальника управления имущественных отношений Алтайского края Алексей Аленников.

«Официальных обращений насчёт „Китайского рынка“ в Алтайкрайимущество от потенциальных застройщиков не поступало. Интереса нет», — отметил чиновник.

По словам Аленникова, в октябре этого года прошёл первый аукцион по продаже рынка за 380 миллионов рублей. Однако желающих купить акции предприятия не нашлось. В ближайшее время Алтайкрайимущество намерено провести второй аукцион в рамках действующего законодательства.

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Прочее В Барнауле не нашлось желающих выкупить "китайский" рынок за 397 млн рублей

Любопытно, что застройщики неоднократно жаловались на отсутствие новых участков в Барнауле. Большая вероятность, что уже в ближайшие годы свободная земля в городе может закончиться. В первой половине 2023 года в Барнауле на торги выставят два крупных земельных участка, предназначенных для строительства высотных домов. Сейчас ведомство готовит документацию к предстоящим торгам: по кварталу 2012 вносят изменения в проект планировки. На ул. 6-й Нагорной работы находятся на завершающей стадии. При этом начальная цена, за которую земли выставят на торги, пока неизвестна.

Осенью 2022 года власти региона объявили аукцион по продаже Торгово-производственного комплекса Алтайского края, известного в народе как «Китайский рынок» на пр. Космонавтов в Барнауле. Площадь участка около 14,6 гектара. На торги выставили 4094 обыкновенные акции предприятия номиналом 4 тыс. руб. каждая. Начальная цена — 379,9 млн руб. — была установлена на основании проведённой по заказу краевых властей оценки, шаг аукциона — 18,99 млн руб.

Впервые о намерении продать «Китайский рынок», как и другие непрофильные объекты, власти края заявили ещё в 2018 году. Но только в 2021-м его внесли в прогнозный план приватизации.