iPhone 12 попал на фото

Блогер Сони Диксон опубликовал фотографии макетов будущих iPhone у себя в Twitter. Информацией также поделилось издание MacRumors.

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Макеты соответствуют последним слухам. В частности, если верить утечкам, в этом году нас ждут три iPhone 12 – на 5,4, 6,1 и 6,7 дюйма. Кроме того, у новых девайсов будет по три камеры и плоские боковые рамки, как у iPhone 4 и безрамочных iPad Pro.

Инсайдер предупреждает, что подобные макеты могут использовать для создания чехлов. Поэтому ориентироваться только на них не стоит, поскольку окончательное расположение камер может измениться.

Презентация новых iPhone и других устройств компании Apple состоится осенью этого года. Ожидается, что стартовая цена самого "доступного" iPhone 12 составит 649 долларов.

Ранее состоялся релиз iPhone SE (2020). Гаджет получил дизайн iPhone 8 и процессор от iPhone 11.