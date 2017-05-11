iPhone 8 выйдет с опозданием в несколько месяцев

Фото: pixabay.com

Выпуск нового смартфона от Apple - iPhone 8 - может задержаться на пару месяцев. Так, в продажу новинка поступит не в сентябре 2017 года, а в октябре или даже ноябре, пишет "Российская газета" со ссылкой на издание "Форчун".

Новости

Общество СМИ: IPhone 8 сможет различать лица и жестикуляцию владельцев

Задержка выпуска нового поколения смартфонов связана с технологией производства новых экранов для iPhone. Предполагается, что у iPhone 8 экран будет без кнопок, монолитным. В iPhone 8 кнопка "home" будет внутри экрана, так же как и датчик отпечатков пальцев для разблокировки телефона.

Стоить новинка будет тысячу долларов. Наряду с этой моделью в продажу должны поступить модели iPhone 7s и iPhone 7s Plus.