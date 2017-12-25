iPhone X стал самым полезным гаджетом 2017 года в премиальной категории

Эксперты составили рейтинг гаджетов, которые признаны самыми полезными в 2017 году. Об этом пишет "Газета.ру".

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Общество Россияне за три минуты раскупили новинку iPhone X

Отметим, что рейтинг имеет четыре категории — премиальные смартфоны, бюджетные смартфоны, наушники и внешние аккумуляторы.

Недавно вышедший iPhone X стал абсолютным победителем в категории "Премиальные смартфоны". Второе место здесь досталось Samsung Galaxy S8, а третье — Huawei Mate 10 Pro.

Что касается бюджетных гаджетов, то здесь победил смартфон Xiaomi 5A. Мобильное устройство назвали одним из главных хитов 2017-го и начала следующего года. Второе место в этой категории занял Meizu M6. А третье место досталось Honor 6C Pro.

Из всех наушников выделили Sony WH-1000XM2. Аксессуар охарактеризован настоящим беспроводным монстром, который полон новых технологий. В список лидеров также внесли Plantronics BackBeat Pro 2 и Mi In-Ear Headphones Pro HD.

Что касается аккумуляторов, то эксперты отдали предпочтение Mi Power Bank 2 10 000 производства Xiaomi. Отмечается, что устройство не только быстро заряжает, но и само накапливает энергию очень интенсивно. А второе место в этой категории досталось ZMI 10 (QB820). Третье место среди аккумуляторов занял AUKEY Power Bank 30000mAh.