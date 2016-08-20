Иран разрешил России использовать свою базу без ограничения

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ВКС РФ будут использовать авиабазу в Хамадане (Иран) ровно столько, сколько необходимо. Также в распоряжение российских военных могут предоставить и другие военные объекты. Результаты взаимодействия будут видны уже в скором времени, заявил министр обороны Ирана Хосейн Дехган, передает "Российская газета".

Министр отметил, что решение о предоставлении России авиабазы приняли по просьбе сирийского правительства. Это было сделано с целью активизации борьбы с боевиками "Исламского государства" и "Джебхат ан-Нусры" (террористические организации, запрещены в РФ). "Очевидно, что они (российские самолеты) прилетают в Иран не для развлечений. Прилетают для того, когда необходимо дозаправиться или вооружиться", - подчеркнул Дехган.

"РГ" пишет, что нанесение бомбовых ударов во вторник, 16 августа, с иранской авиабазы по позициям боевиков бомбардировщиками Ту-22М3 и Су-34 вызвало прострацию у американских представителей. Так, министр американских ВВС Дебора Ли Джеймс утверждала, что данная ситуация осложняет американские усилия в регионе. Вашингтон планирует рассмотреть появление российской авиации на иранской авиабазе как возможное нарушение резолюции Совбеза ООН.

Позже министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посоветовал американцам "не искать блох" и отметил, что с правовой точки зрения здесь нечего обсуждать.