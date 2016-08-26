Ирландец воссоздал 23 гаджета Бэтмена и попал в Книгу Гиннесса

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Ирландский специалист по спецэффектам Джулиан Чекли из Голуэя разработал и сконструировал костюм Бэтмена, в который встроены 23 работающих гаджета. Среди них, например, есть дымовые шашки, ультразвуковой отпугиватель для собак и проектор, который позволяет в ночном небе высветить силуэт летучей мыши, пишет TJ.

Разработки ирландца попали в Книгу рекордов Гиннесса как косплеерский костюм с самым большим количеством работающих гаджетов. Теперь Чекли появится в специальном геймерском издании книги, которое выпустят к 2017 году.

За образец специалист по спецэффектам взял костюм супергероя из видеоигры Batman: Arkham Origins и напечатал его из резины на 3D-принтере.

Чекли заявил, что провел много часов, придумывая гаджеты и разыскивая способы разместить их на костюме. По его словам, некоторые являются классическими, а другие гаджеты были специфическими для Batman: Arkham Origins.

"Я безмерно горжусь своим рекордом Гиннесса, а стать частью издания книги рекордов для геймеров — это просто следующий уровень", - заявил он.