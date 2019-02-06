Исключение "непатриотичного" учебника по экономике объяснили в Минпросвещения

В Минпросвещения заявили, что учебник "Экономика" для 10-11-х классов Игоря Липсица исключили из Федерального перечня учебников (ФПУ) из-за ошибок и опечаток, которые якобы совершил доктор экономических наук, сообщает РИА "Новости".

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Кроме того, как добавили в ведомстве, "учебник не был сопровожден электронной формой, методическим пособием для учителя в обход требований к учебникам федерального перечня".

Ранее "Коммерсантъ" сообщил со ссылкой на автора учебника, что издательство "Вита-Пресс" направило ему письмо с поправками, которые необходимы для возвращения учебника в ФПУ.

При этом рекомендации в издательство пришли от Российской академии образования (РАО). А проведенная экспертиза учебника проводилась по заказу Минпросвещения.

В частности, к примеру, автору предложили включить материалы "о планах ближайшего экономического прорыва" и "об импортозамещении как одном из направлений современной экономической политики, формирующих у обучающихся чувство гордости за страну, сопричастности к происходящему".

Позже Липсиц отметил, что учебник уже получил положительные заключения Российской академии наук и общественной экспертизы. Однако Минпросвещения заказало еще одну экспертизу сразу трем экспертам.

Ранее Липсиц заявил, что не намерен вносить правки, касающиеся "радостных слов про взлет экономики и патриотический порыв ради импортозамещения". "Тут я не справлюсь, увы. Разучился я такое писать за последние 25 лет и восстанавливать навыки словоблудия уже не хочу", – заявил доктор экономических наук.