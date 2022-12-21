Искусство связи. В Tele2 рассказали, как развивали сеть и поддерживали абонентов в 2022 году

Замечать необычное и прекрасное можно в самых простых вещах — даже в экране смартфона, который ежедневно держишь в руках. Именно к этому стремится Tele2 — создавать цифровые шедевры для своих клиентов. На традиционной пресс-конференции представители оператора рассказали, что было сделано в 2022 году, как это понравилось абонентам и почему такую работу тоже можно назвать искусством.

Конструктивизм: искусство строить

В уходящем году Tele2 увеличила количество базовых станций на 8% и нарастила ёмкость сети на 7 ПБ. Голосовая связь и мобильный интернет стали доступны ещё 125 тысячам жителей Сибири.

«Один из наших приоритетов — обеспечение ёмкости сети. В городах мы строили базовые станции в основном в спальных районах, потому что трафик там растёт. Кроме того, мы активно развиваем сеть в местах скопления людей», — отметил директор макрорегиона «Сибирь» Tele2 Дмитрий Кромский.

А в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства», который Tele2 ведёт совместно с «Ростелекомом», мобильная связь и интернет появились ещё в 102 малых населённых пунктах.

«Примерно 24 тыс. человек из сёл и деревень теперь могут пользоваться „Госуслугами“, онлайн-банками, электронной почтой и другими благами цивилизации», — подчеркнул Кромский.

Компания не только строила новые, но и оптимизировала существующие вышки (в том числе — с помощью роботов). В итоге три сибирских города — Новосибирск, Кемерово и Новокузнецк — заняли лидирующие позиции по качеству связи и скорости мобильного интернета по данным главного радиочастотного центра.

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Футуризм: искусство удивлять

Tele2 стремится не только удовлетворять текущие потребности клиента, но и предугадывать, что ему понадобится в будущем. Поэтому здесь постоянно изучают и одними из первых на рынке внедряют новые технологии. Так, в 2019 году Tele2 предложила пользователям eSim, а уже в 2022-м доля устройств с поддержкой электронной сим-карты приросла на 51%.

Также в уходящем году оператор запустил подписку Mixx, которая включает в себя набор из 18 популярных услуг в дополнение к тарифу: доппакет интернета 50 Гб, подписку VK Combo, «Литрес» и многое другое.

«К тарифу можно добавить за небольшую плату подписку — клиенту будут доступны и музыка, и фильмы, и книги. Очень удобно, что можно одномоментно заплатить и за связь, и за различные сервисы», — подчеркнул коммерческий директор макрорегиона «Сибирь» Tele2 Максим Соловьёв.

Минуты у Tele2 можно использовать как валюту. Причём список возможных вариантов, куда потратить остаток, постоянно расширяется. Так, совсем недавно появилась возможность обменивать минуты на трафик в соцсетях и YouTube, скидки на смартфоны Xiaomi, умные капсулы «Маруся» и ТВ-приставки.

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